Путин и Трамп получили Шнобелевскую премию

Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, белорусский лидер Александр Лукашенко и еще пять глав государств вошли в число обладателей шуточной Шнобелевской премии.
«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении. Премия вручается <…> за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — приводит ТАСС слова учредителя премии Марка Абрахамса
Шнобелевская премия, как отмечает агентство, учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований» и является пародией на Нобелевскую. Присуждается за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Каждый год лауреатов объявляют в Гарвардском университете, но из-за пандемии 30-я церемония транслировалась в записи онлайн.
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