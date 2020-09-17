17 сентября 2020

Путин и Трамп получили Шнобелевскую премию

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Путин G20, Трамп, Макрон, Меркель Эрдоган, путин владимир, трамп дональд
Владимир Путин, Дональд Трамп и еще семь президентов получили Шнобелевскую премию Фото: Официальный сайт Президента РФ
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Президент России Владимир Путин, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, белорусский лидер Александр Лукашенко и еще пять глав государств вошли в число обладателей шуточной Шнобелевской премии.

«Награда в области медицинского образования присуждена лидерам Бразилии, Великобритании, Индии, Мексики, Белоруссии, США, Турции, России, и Туркмении. Премия вручается <…> за использование пандемии коронавируса для того, чтобы научить мир тому, что политики могут сильнее влиять на жизнь и смерть, чем ученые и врачи», — приводит ТАСС слова учредителя премии Марка Абрахамса

Шнобелевская премия, как отмечает агентство, учреждена в 1991 году журналом «Анналы невероятных исследований» и является пародией на Нобелевскую. Присуждается за нестандартные идеи и абсурдные научные достижения. Каждый год лауреатов объявляют в Гарвардском университете, но из-за пандемии 30-я церемония транслировалась в записи онлайн.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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