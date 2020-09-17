Валерий Яковлев (слева), как и ожидалось, отказался от мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сразу несколько кандидатов, избранных в Курганскую областную думу, отказались от мандатов. Решение о замене принято региональной избирательной комиссией 18 сентября, сообщают информированные источники URA.RU.

«Самый громкий отказ от мандата — у [главы Варгашинского района Валерия] Яковлева. Его предварительно согласовали на должность первого вице-спикера думы, а затем предложили отказаться от мандата», — рассказал инсайдер. Мандат Яковлева, как и ожидалось, достался гендиректору АО «Газпром газораспределение Курган» Олегу Попову.

Благодаря такой передаче решилась судьба мандата «Единой России» на Заозерном избирательном округе Кургана. Любовь Силантьева, как и ожидалось, отказалась от него в пользу Дмитрия Раиника. Необходимость Раинику отказываться от мандата в пользу Попова, о которой ранее говорили инсайдеры, отпала.

Передача мандатов произошла и в списках ЛДПР. Как и ожидалось, партийный лидер Владимир Жириновский отказался от места в облдуме в пользу руководителя региональным отделением партии Юрия Ярушина. Кроме того, прошедший в облдуму Николай Соловьев передал мандат Ольге Дружининой.

Региональный избирком подтвердил эту информацию. «Избирательная комиссия Курганской области на основании письменных заявлений кандидатов приняла решение считать вакантными мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты курганской областной думы Любови Силантьевой и Валерия Яковлева», — говорится в сообщении избиркома. Их мандаты действительно достались Раинику и Попову. Также подтвердилась информация по мандатам ЛДПР.