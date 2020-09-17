17 сентября 2020
16 сентября 2020

Победители выборов в облдуму Кургана отказываются от мандатов. Инсайд URA.RU подтвердился

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
12 Общее Собрание членов ассоциации «Совет муниципальных образований Курганской области. г. Курган , яковлев валерий, шумков вадим
Валерий Яковлев (слева), как и ожидалось, отказался от мандата Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу-2020

Сразу несколько кандидатов, избранных в Курганскую областную думу, отказались от мандатов. Решение о замене принято региональной избирательной комиссией 18 сентября, сообщают информированные источники URA.RU.

«Самый громкий отказ от мандата — у [главы Варгашинского района Валерия] Яковлева. Его предварительно согласовали на должность первого вице-спикера думы, а затем предложили отказаться от мандата», — рассказал инсайдер. Мандат Яковлева, как и ожидалось, достался гендиректору АО «Газпром газораспределение Курган» Олегу Попову.

Благодаря такой передаче решилась судьба мандата «Единой России» на Заозерном избирательном округе Кургана. Любовь Силантьева, как и ожидалось, отказалась от него в пользу Дмитрия Раиника. Необходимость Раинику отказываться от мандата в пользу Попова, о которой ранее говорили инсайдеры, отпала.

Новость по теме
Курганские единороссы спорят из-за мест в облдуму

Передача мандатов произошла и в списках ЛДПР. Как и ожидалось, партийный лидер Владимир Жириновский отказался от места в облдуме в пользу руководителя региональным отделением партии Юрия Ярушина. Кроме того, прошедший в облдуму Николай Соловьев передал мандат Ольге Дружининой.

Региональный избирком подтвердил эту информацию. «Избирательная комиссия Курганской области на основании письменных заявлений кандидатов приняла решение считать вакантными мандаты зарегистрированных кандидатов в депутаты курганской областной думы Любови Силантьевой и Валерия Яковлева», — говорится в сообщении избиркома. Их мандаты действительно достались Раинику и Попову. Также подтвердилась информация по мандатам ЛДПР.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...