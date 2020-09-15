Курганские единороссы спорят из-за мест в облдуму

В «Единой России» спорят из-за мандатов в облдуме Кургана Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Курганские единороссы до сих пор не определились с итоговым списком депутатов, которые войдут в новый состав областной думы. Споры о мандатах разворачиваются сразу в нескольких округах, сообщили URA.RU источники, знакомые с ситуацией.

«Споры усилились после того, как в итоговый список попал [Гиви] Сепиашвили, но не попала [Зинфира] Закурдаева. Сейчас ищут варианты, что предложить ей взамен. Это может быть мандат по другому округу. Но тогда встает вопрос — кого исключать?» — рассказал один из инсайдеров. Также, по словам источника, единороссы хотят видеть в облдуме гендиректора АО «Газпром газораспределение Курган» Олега Попова — он выдвигался по списку в Куртамышском округе, но там рейтинг «ЕР» оказался недостаточно высокий.

Одним из вариантов собеседники URA.RU называют отказ от мандата главы Варгашинского района Валерия Яковлева, которого считают основным претендентом на пост первого зампредседателя облдумы. «Но пока Яковлев, по имеющейся информации, не готов отказываться», — уточняют инсайдеры. Также до сих пор не решен вопрос с мандатом Дмитрия Раиника, который выдвигался по Заозерному округу Кургана.

«Я, честно, не знаю ничего об этом. Нам сказали: ждите. Одномандатников уже объявили, а списочников — нет», — заявил URA.RU Попов. Закурдаева не стала комментировать сложившуюся ситуацию с распределением мандатов. Дозвониться до Яковлева URA.RU не удалось.

«Вопрос решается по каждому кандидату. 21 сентября будет региональная конференция. На президиуме решим [кто пройдет в облдуму]», — сообщил URA.RU секретарь регионального отделения «ЕР» Евгений Кафеев. «Яковлев очень сильный глава. Район не хочет его отпускать. Пока решение не принято», — прокомментировал Кафеев возможный отказ Яковлева от мандата.