Челябинский губернатор учредил награду за борьбу с COVID

Сегодня Алексей Текслер (справа)побывал на стройке инфекционной больницы на 450 коек, которую спешно возводят под Челябинском Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Алексей Текслер учредил премию за борьбу с коронавирусом в Челябинской области. В 2020 году награду получат 100 медиков областных и муниципальных лечебных учреждений, сообщили URA.RU в правительстве региона.

«Премия в 50 тысяч рублей будет вручаться сотрудникам областных государственных и муниципальных медицинских организаций за лечение заболевших COVID-19, а также за значительный вклад в борьбу с новой коронавирусной инфекцией», — пояснили URA.RU в пресс-службе правительства. В 2020 году ее получат 100 медицинских работников, которых должны номинировать их лечебные учреждения. При этом должны учитываться результаты номинантов в борьбе с инфекцией, включая время работы в «красной зоне» и количество пациентов, с которыми работал медик.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности, который, скорее всего, будет продлен в ближайшее время. Заболеваемость в регионе вновь пошла в рост. Накануне был обновлен трехмесячный рекорд: у 80 человек тесты на COVID-19 оказались положительными, в том числе у семерых школьников. Кроме того, работу врачей начинает осложнять вал сезонных обращений с ОРВИ и приближающаяся эпидемия гриппа.