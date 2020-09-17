Карантин по коронавирусу в Челябинской области истекает в воскресенье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 18 сентября зафиксировано 78 новых зараженных коронавирусом за сутки, в том числе двое школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне был обновлен трехмесячный рекорд: у 80 человек тесты на COVID-19 оказались положительными, в том числе у семерых школьников, а умерли сразу пять пациентов с коронавирусом. Между тем, в ближайшее время власти должны принять решение об отмене или сохранении истекающего в выходные карантина.

«С начала пандемии произошло 15 769 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 947 южноуральцев. Умерли за прошедшие сутки три человека в возрасте 48, 70 и 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 28 человек, с начала пандемии — 12339 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU публикует актуальный перечень запретов и разрешений.