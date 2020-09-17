17 сентября 2020

COVID в Челябинской области не отступает. Отмена карантина под вопросом

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дезинфекция общественного транспорта в Екатеринбурге во время пандемии коронавируса COVID-19, транспорт, троллейбус, защитный костюм, эпидемия, дезинфекция, екатеринбург , санитарная обработка, covid-19, коронавирус, covid, пандемия коронавируса, медицинский костюм
Карантин по коронавирусу в Челябинской области истекает в воскресенье Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 18 сентября зафиксировано 78 новых зараженных коронавирусом за сутки, в том числе двое школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Накануне был обновлен трехмесячный рекорд: у 80 человек тесты на COVID-19 оказались положительными, в том числе у семерых школьников, а умерли сразу пять пациентов с коронавирусом. Между тем, в ближайшее время власти должны принять решение об отмене или сохранении истекающего в выходные карантина.

«С начала пандемии произошло 15 769 случаев заражения, сейчас лечение проходят 2 947 южноуральцев. Умерли за прошедшие сутки три человека в возрасте 48, 70 и 88 лет, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 28 человек, с начала пандемии — 12339 жителей области.

До 20 сентября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Он предполагает соблюдение масочного режима в общественном транспорте и людных местах, а также рекомендации оставаться дома южноуральцам старше 65 лет. Работающие пенсионеры также могут продлить действующие больничные. URA.RU публикует актуальный перечень запретов и разрешений.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Челябинск», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...