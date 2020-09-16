16 сентября 2020

Челябинская область бьет рекорды по заражениям COVID

© Служба новостей «URA.RU»
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Дополнительная лаборатория для выявления коронавирусной инфекции в Челябинске на базе Областного центра по профилактике и борьбе со СПИДом. Челябинск, лаборатория, прием анализов, эпидемия, врачи, коронавирус
Медики продолжают удерживать область от обвала заболеваемости Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 17 сентября зафиксировано 80 случаев заражения коронавирусом за сутки, из них семь — среди школьников, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Заболеваемость непрерывно растет с начала недели, накануне регион обновил трехмесячный рекорд — тесты оказались положительными для 79 южноуральцев. Теперь превзойден и этот рекорд.

«С начала пандемии зафиксирован 15 691 случай заражения, сейчас лечение проходят 2900 южноуральцев. Умерли пять человек в возрасте 73, 75, 81, 82, 94 лет — двое мужчин и три женщины. У всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания», — пояснили URA.RU в оперштабе. Выздоровели за сутки 68 человек, с начала пандемии — 12 311 жителей области.

До 20 сентября губернатор Алексей Текслер сохранил в Челябинской области режим повышенной готовности, сейчас регион находится на втором этапе отмены карантина. URA.RU обновило для читателей перечень запретов и разрешений.

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© Служба новостей «URA.RU»
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Ссылки по теме
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