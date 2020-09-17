Тюмень поставила антирекорд по смертности от коронавируса

Впервые в Тюменской области от коронавируса скончалось три человека Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

За прошедшие сутки от коронавируса в Тюменской области впервые с начала пандемии скончались сразу три человека. Информацию об этом сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с заболеванием. Там также уточнили, что за тот же период времени вирус был диагностирован у 59 тюменцев.

«Тюменская область — 59 [жителей региона с подтвержденным диагнозом COVID-19]», — приводится в сообщении федерального оперштаба по борьбе с коронавирусом. Общее число заболевших COVID-19 составило 8690 тюменцев.

За время пандемии из больниц выписалось 7378 жителей области (26 за последние сутки). Таким образом в регионе уже более месяца сохраняется тенденция, при которой число выздоровевших стабильно ниже числа инфицированных. Всего с начала пандемии в Тюменской области скончались 36 тюменцев с коронавирусом. В основном, это люди пожилого возраста. Режим самоизоляции продлен до 28 сентября.