В администрации пермского губернатора новый зараженный COVID-19

Коронавирус подтвердился у замглавы администрации Прикамья Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Замглавы администрации губернатора Пермского края Николай Иванов заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Чиновник отметил, что его болезнь «протекает в достаточно легкой форме».

«Во избежание слухов и сплетен сообщаю, что мой тест на коронавирус оказался положительным. Со вчерашнего дня я нахожусь дома на самоизоляции, интенсивно лечусь», — признался Иванов.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Известно, что болезнь протекает у него в легкой форме. О заражении COVID-19 сообщил также депутат гордумы Перми Илья Лисняк. Он пояснил, что находится в больнице с высокой температурой.