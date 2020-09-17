17 сентября 2020
16 сентября 2020

В администрации пермского губернатора новый зараженный COVID-19

© Служба новостей «URA.RU»
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Административные здания г. Пермь, табличка, администрация губернатора пермского края
Коронавирус подтвердился у замглавы администрации Прикамья Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

Замглавы администрации губернатора Пермского края Николай Иванов заразился коронавирусом. Об этом он рассказал на своей странице в Facebook. Чиновник отметил, что его болезнь «протекает в достаточно легкой форме».

«Во избежание слухов и сплетен сообщаю, что мой тест на коронавирус оказался положительным. Со вчерашнего дня я нахожусь дома на самоизоляции, интенсивно лечусь», — признался Иванов.

Ранее стало известно, что коронавирус подтвердился у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Известно, что болезнь протекает у него в легкой форме. О заражении COVID-19 сообщил также депутат гордумы Перми Илья Лисняк. Он пояснил, что находится в больнице с высокой температурой.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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