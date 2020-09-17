Депутат гордумы Перми попал в больницу с коронавирусом

Лисняк признался, что болеет вторую неделю Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Депутат гордумы Перми Илья Лисняк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Лисняк отметил, что сейчас находится в больнице с высокой температурой.

«Привет, „ковид“. Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов. Ставлю личные температурные рекорды. В больнице с капельницами и уколами стало полегче, но все равно ничего радостного», — сообщил депутат, добавив, что коронавирус выявлен также у депутата добрянского городского округа Марка Коробов.

Ранее COVID-19 подтвердился у депутатов гордумы Владимира Плотникова и Александра Филиппова. В минувший четверг стало известно, что коронавирус выявлен у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сейчас глава региона находится на больничном. Пресс-секретарь Махонина Станислав Шубин отметил, что сотрудники администрации губернатора сдали тесты на коронавирус и ждут результаты.