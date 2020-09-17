17 сентября 2020
16 сентября 2020

Депутат гордумы Перми попал в больницу с коронавирусом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пленарное заседание городской думы. Пермь, лисняк илья
Лисняк признался, что болеет вторую неделю Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Депутат гордумы Перми Илья Лисняк заразился коронавирусом. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram. Лисняк отметил, что сейчас находится в больнице с высокой температурой.

«Привет, „ковид“. Уже вторую неделю лежу, который день кашляю, третьи сутки не чувствую запахов. Ставлю личные температурные рекорды. В больнице с капельницами и уколами стало полегче, но все равно ничего радостного», — сообщил депутат, добавив, что коронавирус выявлен также у депутата добрянского городского округа Марка Коробов.

Ранее COVID-19 подтвердился у депутатов гордумы Владимира Плотникова и Александра Филиппова. В минувший четверг стало известно, что коронавирус выявлен у губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Сейчас глава региона находится на больничном. Пресс-секретарь Махонина Станислав Шубин отметил, что сотрудники администрации губернатора сдали тесты на коронавирус и ждут результаты.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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