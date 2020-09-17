Владелец надгробий в Кургане не хочет менять место аренды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Продажа надгробий на Некрасовской ярмарке в Кургане отпугивает покупателей. Однако попытка переместить торговлю ритуальными товарами в другое место встретила сопротивление. Об этом URA.RU сообщили инсайдеры.

«Исследования московской компании свидетельствуют о том, что размещение на входе рынков ритуальных товаров отсекает до 20% покупателей. Людям не очень приятно, это подсознательно срабатывает. Поэтому предпринимателю было предложено другое место», — уточнил источник знакомый с ситуацией.

По его словам, с продавцом надгробий изначально была договоренность, что он съедет после начала реконструкции ярмарки, но теперь он отказывается. При этом арендатор не желает получать предписание о смете места дислокации. Оно ему было направлено по почте.

Отказ предпринимателя менять место URA.RU подтвердил учредитель ООО «Новый рынок» (компания занимается реконструкцией ярмарки) Максим Муравский. «На улице Выгонная есть целый участок ярмарки, где продается подобный ассортимент ритуальных товаров. Мы предлагаем встать туда, там есть место и достаточно земельного участка для демонстрации памятников», — пояснил Муравский.

Торговец ритуальными товарами в разговоре с URA.RU отметил, что у него договор с рынком на аренду территории заключен до конца декабря. А официального предложения о смене места аренды он еще не получал. После получения письма, пояснил бизнесмен, он подумает над предложением.

Ранее некоторые владельцы павильонов вступили в противостояние с организаторами Некрасовской ярмарки, которые попросили убрать киоски с территории в связи с реконструкцией. На рынке также был подожжен киоск, когда-то принадлежавший экс-лидеру курганской ОПГ Дмитрию Попову.