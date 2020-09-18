Кремль ответил на призыв Кудрина раздать россиянам больше денег

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Алексей Кудрин предложил выделить деньги на дополнительную помощь россиянам из ФНБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Экономический кризис 2020

Меры помощи гражданам и бизнесу, оказанные во время пандемии, были тщательно выверенными и эффективными. Об этом, отвечая на вопрос URA.RU, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«В целом меры, принятые по борьбе с кризисом, — эффективные, своевременные, тщательно выверенные и обеспечившие минимизацию его последствий в максимально возможном объеме. Это наглядно видно в показателях падения экономики, роста безработицы по сравнению с другими странами», — пояснил представитель главы государства.

Также Песков обратил внимание, что страны, которые тратили гораздо больше средств и раздавали гражданам «вертолетные» деньги, не показали особой эффективности в борьбе с кризисом. «Это не привело к улучшению положения бизнеса и ускорению развития экономики», — заключил он.

Ранее глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что во время пандемии власти могли потратить больше денег на поддержку населения. По его мнению, правительству следовало взять средства из Фонда национального благосостояния, чтобы оказать и гражданам, и бизнесу куда более серьезную помощь.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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