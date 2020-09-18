Новый адвокат Ефремова просит назначить актеру условный срок

Новый адвокат актера Михаила Ефремова Владимир Васильев обжаловал приговор и попросил суд изменить меру пресечения артисту на условный срок. Об этом сообщили в Пресненском суде Москвы.
«Защитник просит отменить или изменить приговор суда, назначить наказание в виде лишения свободы до 4 лет, с применением статьи 64 УК РФ. Также, согласно статье 73 УК РФ, наказание просит считать условным», — передает телеканал 360 со ссылкой на суд.
Предыдущий приговор Михаилу Ефремову был вынесен 8 сентября. Актера приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Михаил Ефремов стал виновником смертельного ДТП в Москве в начале июня, напоминает RT. Будучи в нетрезвом состоянии он выехал на встречку и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров позднее скончался в больнице.
Подписывайтесь на URA.RU в