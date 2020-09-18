Задержан подозреваемый в убийстве школьниц в Рыбинске. ФОТО

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Насилие и педофилия. Клипарт. Курган, детская площадка, песочница, педофил
Мужчину объявили в федеральный розыск и пообещали награду за информацию о нем Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревается в изнасиловании и убийстве своих падчериц в Рыбинске. Об этом в своем telegram-канале сообщил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.

«Оперативники задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр в Рыбинске Ярославской области», — написал бывший силовик. В качестве подтверждения он приложил фотографию мужчины.

15 сентября жительница Рыбинска после суточного дежурства в больнице обнаружила в своей квартире тела убитых дочерей 2006 и 2011 годов рождения. По данным следствия, их изнасиловали и убили. Правоохранители подозревают сожителя матери Молчанова, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление.

Мужчину объявили в федеральный розыск, а губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал 500 тысяч рублей тому, кто сообщит о местонахождении подозреваемого. На фоне этих событий в Госдуме вернулись к идее создания единого реестра педофилов, которые отсидели срок и вышли на свободу.

Ранее подозреваемый отбывал срок за аналогичное преступление
telegram-канал «Полковник Трифонов»

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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