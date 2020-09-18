Правоохранительные органы задержали 41-летнего Виталия Молчанова, который подозревается в изнасиловании и убийстве своих падчериц в Рыбинске. Об этом в своем telegram-канале сообщил полковник полиции в отставке Алексей Трифонов.
«Оперативники задержали Виталия Молчанова, подозреваемого в изнасиловании и убийстве двух сестёр в Рыбинске Ярославской области», — написал бывший силовик. В качестве подтверждения он приложил фотографию мужчины.
15 сентября жительница Рыбинска после суточного дежурства в больнице обнаружила в своей квартире тела убитых дочерей 2006 и 2011 годов рождения. По данным следствия, их изнасиловали и убили. Правоохранители подозревают сожителя матери Молчанова, который уже отбывал наказание за аналогичное преступление.
Мужчину объявили в федеральный розыск, а губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов пообещал 500 тысяч рублей тому, кто сообщит о местонахождении подозреваемого. На фоне этих событий в Госдуме вернулись к идее создания единого реестра педофилов, которые отсидели срок и вышли на свободу.
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