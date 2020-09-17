Москвичи продали курганцам массажные накидки по 240 тысяч рублей за штуку Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Шадринске (Курганская область) после приезда представителей ООО «Омозон» из Москвы пенсионеры поняли, что оформили кредиты на ненужные товары. За сотни тысяч рублей шадринцы купили массажные накидки, подушки, пылесосы. Местные жители поделились с URA.RU мнением, что их обманули.

Около 30 пенсионеров пришли на встречу в столовой. «Был розыгрыш призов. Я выиграла платиновую карту. Потом пригласили оформить призы. Дали бумаги подписать. Я понимала, что не надо, но подписала. И они не слова не сказали, про кредит. Подарки, призы», — рассказала жительница Шадринска Ольга Гребенщикова. После выхода из столовой женщина посмотрела документы и увидела, что должна банку 217 тысяч рублей. Она вернулась и пыталась расторгнуть договор. Продавцы уверили, что это невозможно.

Другой шадринец пояснил, что тоже оказался должен банку 217 тысяч рублей. «Перед началом встречи попросили всех выключить телефоны. Они околдовали своим вниманием, заботой. Раздавали сорокапроцентную скидку на санатории», — пояснил он.

После оформления кредита мужчина обратился в банк, чтобы расторгнуть договор и вернуть товар, но там пояснили, что деньги перечислены компании. «Они так быстро одобрили кредиты и перечислили деньги, что подозрительно», — отметил шадринец.

Оба пенсионера обратились за помощью к правозащитнику Александру Андрюкову. «Как мне кажется, схема похожа на мошенническую. Пенсионерам надо направить в компанию претензию и написать заявление в полицию», — пояснил правозащитник. В пресс-службе областного УМВД информацию пока не прокомментировали, попросили направить запрос. Дозвониться на телефон «Омозон», указанный в договоре для связи с клиентами, в течение дня агентству не удалось.

В Шадринске пенсионеры набрали кредиты под массажеры Фото предоставлено читателем URA.RU