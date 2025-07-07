Челябинский подрядчик займется ремонтом курганской трассы почти за полмиллиарда

07 июля 2025 в 17:00 Размер текста - 17 +

Подрядчик отремонтирует участок федеральной трассы за 440 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Крупный дорожный госконтракт в Курганской области достался компании из Челябинска. Фирма «Форвард» займется ремонтом трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск за 440 миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации. «Объект закупки: ремонт автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 286+000 — км 297+000. Победитель аукциона: ООО „Форвард“ из Челябинска», — говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Ремонт автомобильной дороги будет выполнен за счет федерального бюджета. Заказчиком выступил ФКУ Упрдор «Южный Урал». Согласно контракту, челябинская строительная компания должна приступить к выполнению работ с 7 июля. Исполнение госконтракта распределено на два этапа. Окончание работ запланировано на ноябрь 2027 года. Участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» 286 -297 километр, который находится в 30 минутах от центра Кургана, в районе станции Утяк — р. п.Варгаши. Ранее челябинский подрядчик получил крупный дорожный контракт в Тюменской области на 102 млн рублей. У компании свыше 30 отработанных контрактов. Самым крупным стал подряд на ремонтные работы на трассе «Пермь — Екатеринбург» на сумму более 5,7 млрд рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Крупный дорожный госконтракт в Курганской области достался компании из Челябинска. Фирма «Форвард» займется ремонтом трассы Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск за 440 миллионов рублей. Об этом сообщается в аукционной документации. «Объект закупки: ремонт автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке км 286+000 — км 297+000. Победитель аукциона: ООО „Форвард“ из Челябинска», — говорится в документации, опубликованной на сайте госзакупок. Ремонт автомобильной дороги будет выполнен за счет федерального бюджета. Заказчиком выступил ФКУ Упрдор «Южный Урал». Согласно контракту, челябинская строительная компания должна приступить к выполнению работ с 7 июля. Исполнение госконтракта распределено на два этапа. Окончание работ запланировано на ноябрь 2027 года. Участок федеральной трассы Р-254 «Иртыш» 286 -297 километр, который находится в 30 минутах от центра Кургана, в районе станции Утяк — р. п.Варгаши. Ранее челябинский подрядчик получил крупный дорожный контракт в Тюменской области на 102 млн рублей. У компании свыше 30 отработанных контрактов. Самым крупным стал подряд на ремонтные работы на трассе «Пермь — Екатеринбург» на сумму более 5,7 млрд рублей.