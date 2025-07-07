На задержанного руководителя управления материально-технического снабжения АО «АК Корвет» из Кургана завели два уголовных дела и отправили под домашний арест. Его обвиняют в коммерческом подкупе. Начальник лоббировал интересы свердловских компаний при заключении договоров поставки и отгрузки продукции, получив за это более миллиона рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ и СУ СК России по Курганской области.
«Руководитель управления материально-технического снабжения АО „АК Корвет“ был задержан сотрудниками УФСБ региона по подозрению в коммерческом подкупе. В отношении него уголовные дела возбуждены по п.п. „в “, „г“» ч. 7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, денег, ценных бумаг, иного имущества за совершение действий (бездействие) в интересах дающего лица, в крупном размере)», — сообщили URA.RU в силовом ведомстве.
По данным следствия, начальник снабжения в период с 2018 по 2022 год, занимая вышеуказанную должность, получил от представителей двух свердловских компаний деньги на общую сумму более 1,3 миллиона рублей. За это он обеспечивал им гарантированное заключение договоров купли-продажи продукции. В отношении должностных лиц иногородних фирм также возбуждены уголовные дела. Фигуранты дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
Следователем СК совместно с оперативными сотрудниками УФСБ региона проведены обыски по месту работы и проживания трех фигурантов в Курганской и Свердловской областях. Изъяты документация, записные книжки, электронные носители информации и сотовые телефоны.
Ранее URA.RU писало, что начальника снабжения курганского завода задержали прямо во время совещания на работе. Силовики надели на него наручники и увезли.
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