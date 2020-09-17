17 сентября 2020
16 сентября 2020

В Пермском крае ужесточают карантин

© Служба новостей «URA.RU»
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В регионе решено усилить масочный режим Фото: Илья Московец © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Из-за роста заболеваемости в Пермском крае принято решение усилить масочный режим. Предложение прозвучало на заседании оперштаба, передает пресс-служба губернатора края.

«Росту заболеваемости способствовало несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — объяснил меры главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. Он также отметил, что одной из причин роста заболеваемости стало, в том числе начало учебного года.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин, который из-за коронавируса принимал участие в оперштабе по видеоконференцсвязи, признал, что карантин в регионе может быть ужесточен еще. «Если не будет соблюдаться режим, оперштаб будет вынужден закрывать общественные пространства», — отметил Махонин. Он обратил внимание, что речь идет про торговые центры и торговые сети.

По итогу заседания режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Пермском крае продлен до 4 октября. Сохраняются ограничения на скопления людей, в том числе в небольших закрытых помещениях.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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