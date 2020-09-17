В Пермском крае ужесточают карантин

В регионе решено усилить масочный режим Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Из-за роста заболеваемости в Пермском крае принято решение усилить масочный режим. Предложение прозвучало на заседании оперштаба, передает пресс-служба губернатора края.

«Росту заболеваемости способствовало несоблюдение масочного режима, нарушение социального дистанцирования, посещение массовых мероприятий», — объяснил меры главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев. Он также отметил, что одной из причин роста заболеваемости стало, в том числе начало учебного года.

Пермский губернатор Дмитрий Махонин, который из-за коронавируса принимал участие в оперштабе по видеоконференцсвязи, признал, что карантин в регионе может быть ужесточен еще. «Если не будет соблюдаться режим, оперштаб будет вынужден закрывать общественные пространства», — отметил Махонин. Он обратил внимание, что речь идет про торговые центры и торговые сети.

По итогу заседания режим самоизоляции для лиц старше 65 лет в Пермском крае продлен до 4 октября. Сохраняются ограничения на скопления людей, в том числе в небольших закрытых помещениях.