Жителей ХМАО оставят без развлечений

Будут закрыты те кафе и рестораны, которые работают без разрешений Фото: Александр Елизаров © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Только четверть из всех ресторанов ХМАО получили право на работу в условиях эпидемии коронавируса. Остальные так и не смогли открыться, либо работают нелегально и будут закрыты. Об этом URA.RU рассказал источник в торгово-промышленной палате ХМАО.

«Предприниматели то ли не знают, что нужно направлять заявку в систему „электронное уведомление“, то ли считают, что не смогут пройти проверку, но многие предпочли работать нелегально. На следующей неделе будет очень много закрытий этих нелегалов», — добавил инсайдер URA.RU в региональной ТПП.

31 августа ресторанам и кафе в ХМАО разрешили работать, но с ограничениями: между столиками должны быть перегородки, а наполнять залы полностью нельзя. Также предприниматели обязаны уведомить власти о том, что хотят открыться. Делается это онлайн, через систему электронного уведомления. После проверки заявки, в кафе приходят представители Роспотребнадзора, проверяют помещения выдают разрешение на работу. Сегодня таких разрешений выдано только 858, а предприятий общепита в регионе около трех с половиной тысяч.

«Есть предприятия, которые работают нелегально. Когда проводим рейды по городу — находим такие. По ним материалы сразу направляются в полицию, они закрываются», — рассказала журналисту URA.RU директор департамента экономического развития администрации Нижневартовска Ильяна Багишева.

Ранее URA.RU писало, что 31 августа в регионе в полноценном режиме заработали заведения общепита, с 29 августа открылись парки и скверы. Также, 1 сентября открылись кинотеатры, но кальянные и детские игровые центры и комнаты по-прежнему закрыты.