Пермская актриса стала возлюбленной Антона Лапенко

Актер театра и кино, известный блогер Антон Лапенко состоит в отношениях с актрисой сериала «Чики», уроженкой Перми Аленой Михайловой. Пару заметили на одном из мероприятий фестиваля «Кинотавр».
«Выяснилось, с кем роман у Лапенко — он весь вечер провел в объятиях актрисы сериала „Чики“ Алены Михайловой», — пишет Super.ru. При этом Михайлова не стала фотографироваться вместе с Лапенко на вечеринке фестиваля, сославшись на усталость, пишет издание. Позднее пару заметили на пляже. По данным агентства Nation News, они отдыхали на шезлонгах.
Лапенко снимался в рейтинговых российских сериалах, в частности, исполнил роль сотрудника полиции в «Чиках». Алена Михайлова исполнила в «Чиках» одну из главных ролей.
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