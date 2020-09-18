Пермская актриса стала возлюбленной Антона Лапенко

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Алена Михайлова исполнила одну из главных ролей в сериале «Чики» Фото: Instagram Алены Михайловой

Актер театра и кино, известный блогер Антон Лапенко состоит в отношениях с актрисой сериала «Чики», уроженкой Перми Аленой Михайловой. Пару заметили на одном из мероприятий фестиваля «Кинотавр».

«Выяснилось, с кем роман у Лапенко — он весь вечер провел в объятиях актрисы сериала „Чики“ Алены Михайловой», — пишет Super.ru. При этом Михайлова не стала фотографироваться вместе с Лапенко на вечеринке фестиваля, сославшись на усталость, пишет издание. Позднее пару заметили на пляже. По данным агентства Nation News, они отдыхали на шезлонгах.

Лапенко снимался в рейтинговых российских сериалах, в частности, исполнил роль сотрудника полиции в «Чиках». Алена Михайлова исполнила в «Чиках» одну из главных ролей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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