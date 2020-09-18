Вирусолог: при каком условии РФ избежит второй волны коронавируса

В России пока не фиксируется рост заболеваемости COVID, как в Европе Фото: Илья Московец © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россия сможет избежать второй волны коронавируса, если большинство граждан будет ответственно подходить к рекомендациям Роспотребнадзора и соблюдать меры предосторожности. Об этом URA.RU рассказал вирусолог Алексей Аграновский.

«Нужно поменьше ходить куда-то, носить маски, соблюдать гигиену и социальную дистанцию. Но такие вещи работают по законам больших чисел — делать это нужно всем гражданам. Конечно, есть те, кто не заботится о себе, но их число должно быть минимизировано», — рассказал URA.RU Аграновский.

Россия пока что не идет по пути стран Европы, где растет число выявляемых случаев коронавируса, отметил ученый. «У нас нет резкого роста — это хорошо для нас. Пути инфекции загадочны, неизвестно, что будет дальше. Но я почти полностью уверен, что у нас не скрывают реальную информацию [об эпидемиологической обстановке]», — считает Аграновский.

Несмотря на ухудшение ситуации с COVID в Европе, пока преждевременно называть это второй волной пандемии, подчеркнул собеседник агентства. «Рост в ряде стран виден, но о начале второй волны говорить преждевременно. Нужна информация по дням, неделям, чтобы сориентироваться по статистике. Мы узнаем, вторая ли это волна, или что-то другое только через пару месяцев», — заключил Аграновский.

Ранее канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что в странах Европы началась вторая волна пандемии. Такое заявление он сделал после роста заболеваемости более, чем на 10% в большинстве европейских стран. Рекорды по числу новых случаев заражения фиксируются, в частности в Австрии, Чехии и Франции. Израиль уже объявил о повторном введении карантина. В ВОЗ подтвердили, что ситуация с коронавирусом в Европе ухудшается, передает RT.