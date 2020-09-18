18 сентября 2020

Россия возобновляет полеты еще в три страны

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Россия открывает границы с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией Фото: Александр Мамаев © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

С 21 сентября Россия возобновляет авиасообщение с Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Об этом журналистам рассказали в оперштабе по борьбе с коронавирусом.

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (город Нур-Султан), Киргизией (город Бишкек) и Белоруссией (город Минск)», — приводит ТАСС сообщение штаба, где также отметили, что рейсы будут осуществляться один раз в неделю.

Кроме того, с 27 сентября РФ возобновляет авиасообщение с Южной Кореей. Помимо нее россияне уже могут улететь на Мальдивы, в Египет, ОАЭ, Великобританию, Турцию, Танзанию, Абхазию, Киргизию, Кению, Черногорию, Молдавию, Швейцарию, Польшу и Грецию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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