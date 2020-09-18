Беременным женщинам оказалось нельзя лечиться российским препаратом от коронавируса Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Препарат от коронавируса из России, «Арепливир», стоимостью 12 320 рублей за упаковку, вызывает серьезные проблемы у беременных. Данных о безопасности для детей и стариков вообще нет, рассказал вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн.

«В лекарстве самое главное не его стоимость, а его эффективность и безопасность. Что касается „Арепливира“, известно, что он опасен для беременных женщин, потому что он может дать изменения плода. Данных по детям и старикам нет. И нет общепринятых надежных данных о его эффективности при COVID-19», — рассказал Альтшетйн. Вирусолог отметил, что производитель предупреждает об опасности лекарства для беременных.

«Арепливир» — это дженерик (почти полный аналог) японского «Фавипиравира», уточнил эксперт. Российский препарат так и не прошел двойное слепое исследование для доказательства своей эффективности, уточнил Альтштейн. Зато «Фавипиравир» в Японии такое исследование провалил. Другое лекарство из России, «Коронавир», также основано на «Фавипиравире». Поэтому нельзя утверждать, что хоть одно российское лекарство работает так хорошо, как заявляет производитель, считает вирусолог.

«Быстро создать новые лекарства нельзя. На создание лекарств уходят многие годы и миллионы, если не миллиарды долларов. У нас (в России) много препаратов, которые прошли недостаточную проверку. Такая у нас фармацевтика», — заключил Альтштейн.