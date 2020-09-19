В США определили дату блокировки TikTok

Министерство торговли США перенесло введение запрета на скачивание мобильного приложения социальной сети TikTok. Согласно информации, опубликованной американским ведомством, новая дата блокировки китайского приложения — 27 сентября.
«Министр торговли Уилбур Росс по указанию президента Дональда Трампа отложит запрет на идентифицированные транзакции мобильного приложения TikTok до 27 сентября 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным Минторговли США, перенос блокировки связан с неназванными «позитивными событиями» в китайско-американских отношениях.
Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум китайской компании ByteDance — владельцу TikTok, пишет
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