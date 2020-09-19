19 сентября 2020

В США определили дату блокировки TikTok

© Служба новостей «URA.RU»
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У пользователей соцсети осталась неделя Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство торговли США перенесло введение запрета на скачивание мобильного приложения социальной сети TikTok. Согласно информации, опубликованной американским ведомством, новая дата блокировки китайского приложения — 27 сентября.

«Министр торговли Уилбур Росс по указанию президента Дональда Трампа отложит запрет на идентифицированные транзакции мобильного приложения TikTok до 27 сентября 2020 года», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства. По данным Минторговли США, перенос блокировки связан с неназванными «позитивными событиями» в китайско-американских отношениях.

Ранее президент США Дональд Трамп поставил ультиматум китайской компании ByteDance — владельцу TikTok, пишет телеканал «Царьград». Согласно заявлению Трампа, компания должна продать свои права на владение американской версией социальной сети любой из местных корпораций. В случае невыполнения требований президент США пригрозил полной блокировкой сервиса на территории страны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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