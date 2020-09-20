Эльман Пашаев заявил, что получил за дело Михаила Ефремова крупный гонорар Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Бывший адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал о гонораре, который получил за работу по делу артиста. О сумме контракта он сообщил в эфире программы «Новые русские сенсации».

«Нулей много», — отметил Пашаев. Однако точную сумму адвокат назвать отказался. По его словам, такая сумма связана с большим объемом работы и тем, что в суде с ним сотрудничали еще шесть человек. Он отметил, что всегда получает большие гонорары, пишет РИА «Новости».

По данным СМИ, актер Михаил Ефремов заплатил Пашаеву гонорар в 11 миллионов рублей. Адвокат Тимур Маршани назвал эту сумму вполне нормальной, передает агентство Nation News. Ранее Пашаев утверждал, что занимался защитой артиста бесплатно, пишет RT.

Ефремов осужден на 8 лет колонии после смертельного ДТП, в котором погиб курьер Сергей Захаров. В июне актер на своем внедорожнике в центре Москвы выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном службы доставки.