Путин поддержал идею провести реформу Конституции в Беларуси

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Памятные мероприятия в Пскове ко дню 20-ти летия подвига 6 роты 104 гвардейского парашютно-десантного полка. Псков, путин владимир
Владимир Путин назвал своевременным решение начать работу над поправками в Конституцию Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу главы Белоруссии Александра Лукашенко о проведении в республике конституционной реформы. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы знаем инициативу президента Лукашенко о проведении конституционной реформы, о запуске соответствующего процесса, эта тематика также затрагивалась и эта инициатива также была поддержана президентом Путиным», — заявил на телеканале «Россия-1» Песков. При этом представитель Кремля подчеркнул, что уровень доверия и уважения между Россией и Белоруссией гарантирует абсолютное невмешательство в дела друг друга.

Ранее глава республики Александр Лукашенко заявил, что готов на переговоры с оппозицией по возможному изменению Конституции страны. Вместе с тем в Кремле заявили, что Россия готова помочь Белоруссии в составлении новой Конституции, если союзная страна обратится с таким предложением. На минувшей встрече с Александром Лукашенко в Сочи Путин назвал предложения начать работу над поправками в Конституцию Беларуси логичными и своевременными.

В январе президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию России. Общероссийское голосование по внесению поправок в основной закон страны проходило с 25 июня по 1 июля. По данным ЦИК, поддержали внесение изменений более 70% россиян.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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