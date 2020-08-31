Кремль: РФ готова передать Беларуси опыт по изменению Конституции

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил о достаточном опыте России Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Россия готова помочь Белоруссии в составлении новой Конституции, если союзная страна обратится с таким предложением. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«У России есть недавний опыт по поправкам к Конституции. Москва готова им делиться, но суть изменений могут определять только белорусы», — отметил Песков в ходе конференц-колла.

Он добавил, что подобных обращений со стороны Минска пока не поступало, а Москва не может навязывать какие-либо услуги. По мнению Пескова, необходимыми компетенциями для этого обладают руководство и эксперты Белоруссии.

Ранее глава республики Александр Лукашенко заявил, что готов на переговоры с оппозицией по возможному изменению Конституции страны. Он уточнил, что приоритет будет отдаваться трудовым и студенческим коллективам.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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