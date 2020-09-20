В Белоруссии против протестующих применили слезоточивый газ Фото: Антон Белицкий © URA.RU

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В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов применил слезоточивый газ для разгона протестующих. Информацию об этом подтвердила пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова.

«Подтверждаем, что в Бресте сотрудники милиции применили слезоточивый газ для пресечения противоправных действий протестующих», — сказала Чемоданова. По сообщению очевидцев, участники протеста взялись за руки, чтобы противостоять задержаниям, пишет «Ридус». Один из силовиков распылил им в лицо газ из баллончика. Тогда правоохранительные смогли расцепить митингующих.

Портал TUT.BY опубликовал видеозапись, на которой запечатлены жесткие задержания. В конце ролика один из силовиков начал стрелять в воздух.

Ранее в Белоруссии приступили к задержаниям участников акции «Марш солидарности». Также на территории республики снизили скорость интернета по распоряжению властей.