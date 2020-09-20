В Минске начали задерживать протестующих

В Белоруссии снизили скорость интернета из-за акций протеста Фото: Анна Майорова © URA.RU

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В Минске начали задерживать участников акции «Марш солидарности». Об этом сообщила пресс-секретарь ГУВД Минска Наталья Ганусевич.

«Подтверждаю, что есть несколько задержанных участников несанкционированного мероприятия», — приводит слова Ганусевич ТАСС. В частности, задержания проходят на улице Немига. Она уточнила, что задержанных доставят в территориальные РУВД.

Отмечается, что белорусский оператор связи А1 сообщил о снижении скорости интернета. Оператору пришлось это сделать в связи с распоряжением уполномоченных государственных органов страны.

Ранее сообщалось, что в центре Минска приостановили работу шесть станций метро в местах, где оппозиция планирует провести акции протеста. Вместе с тем у резиденции президента Белоруссии Александра Лукашенко уже размещены бронированная техника и водометы.