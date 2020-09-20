Смотрящий за Челябинской областью претендует на бизнес Гули

Пост Гули может занять Ахмед Домбаев (Шалинский) (фото из архива) Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Противостояние воров в законе

После смерти вора в законе Надира Салифова по прозвищу Лоту Гули, который контролировал оптовую торговлю фруктами и овощами в России, этот пост может занять вор в законе Ахмед Домбаев (Шалинский), являющийся куратором преступного мира в Челябинской области. Однако пока хозяином воровской империи Гули остается его младший брат Намик Салифов по кличке Намик Бакинский.

«Чеченцы все чаще становятся „смотрящими“ в тюрьмах и лагерях, сохраняя при этом приверженность своей религии. Одним из таких мусульманских воров новой формации считается и Ахмед Домбаев», — пишет Life .

По данным издания, Домбаев встал на путь криминала в 2009 году: когда ему было 28 лет, он ограбил в Москве фуру с применением огнестрельного оружия, за что получил 10 лет строгого режима. С первых дней заключения Домбаев быстро завоевал авторитет среди приверженцев воровской идеи — тогда потенциал в нем разглядел вор в законе Бадри Когуашвили. По его рекомендации Домбаева короновали в 2012 году заочно в Дубае. Однако тогда, по некоторым данным, он не спешил называть себя вором из-за того, что лидером преступного мира был Аслан Усоян по прозвищу Дед Хасан. «Демарш Домбаева был расценен кутаисскими ворами из клана Таро как личное оскорбление. Поэтому они до сих пор не признают его криминального статуса», — уточняет издание.

Последние годы Шалинского, уже в статусе вора в законе, были связаны с Челябинской областью. Домбаев по сей день считается смотрящим по области. После освобождения в 2019 году Домбаев приехал в Чечню, но уже в июне 2020 года переехал в Москву. Его подозревают в намерении перехватить денежные потоки, которые приносит мафии торговля фруктами, орехами и овощами. «Если Шалинский сможет осуществить контроль над этими новыми рынками, он серьезно потеснит азербайджанскую мафию, которая доминирует в криминальном мире постсоветского пространства», — пишет СМИ.