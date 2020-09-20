Снимок паспорта с новой фамилией опубликовал в своем Instagram
Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, сменил фамилию. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.
«Достали (слово изменено) паблики, СМИ и „ютуб-каналы“, называющие „Моргенштерн“ псевдонимом», — написал 22-летний музыкант. Снимок паспорта с новой фамилией рэпер опубликовал в своем сториз.
Ранее сообщалось, что Моргенштерн получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». За наградой 22-летний музыкант явился в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.
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