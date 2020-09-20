Рэпер Моргенштерн сменил фамилию. ФОТО

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Снимок паспорта с новой фамилией опубликовал в своем Instagram Фото: Instagram morgen_shtern

Рэпер Алишер Валеев, известный как Моргенштерн, сменил фамилию. Об этом музыкант рассказал в своем Instagram.

«Достали (слово изменено) паблики, СМИ и „ютуб-каналы“, называющие „Моргенштерн“ псевдонимом», — написал 22-летний музыкант. Снимок паспорта с новой фамилией рэпер опубликовал в своем сториз.

Ранее сообщалось, что Моргенштерн получил премию от журнала Moda Topical в номинации «Женщина года». За наградой 22-летний музыкант явился в шелковом халате, меховой накидке и широкополой шляпе.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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