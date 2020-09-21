Стало известно, сколько получат авторы логотипа Универсиады-2023

На конкурс по отбору логотипа было прислано 24 варианта Фото: оргкомитет Универсиады-2023

Рекламное агентство «Лориен» («Казань), победившее в конкурсе логотипов для Универсиады-2023 в Екатеринбурге, получит более двух миллионов рублей на разработку брендбука спортивного мероприятия. Об этом URA.RU сообщил глава исполнительной дирекции оргкомитета Универсиады-2023 Александр Чернов.

«Логотип-победитель был определен с помощью жюри. Его авторы получили контракт на разработку брендбука в соответствии с условиями конкурса. Обошлось это в 2,2 млн рублей», — объяснил он. По словам Чернова, презентация логотипа прошла на шести площадках музыкального фестиваля Ural Music Night в Екатеринбурге. Логотип в зависимости от площадки и ее стилистики менялся в цвете.

Всего на конкурс по отбору логотипа было прислано 24 варианта от восьми компаний. Окончательное решение принимало жюри: Александр Чернов, свердловский губернатор Евгений Куйвашев, режиссер Федор Бондарчук, руководитель стратегических проектов ГМИИ им. Пушкина Алиса Прудникова и еще несколько представителей. В результате был одобрен вариант рекламного агентства «Лориен», которое разрабатывало логотип для Универсиады-2013 в Казани.

Основу логотипа составляет латинская буква U. Символ сочетает в себе простые геометрические фигуры. Оргкомитету Универсиады понравились в логотипе минимализм, конструктивизм и современная анимация. Получить оперативный комментарий в «Лориене» не удалось. Там не ответили на звонки корреспондента URA.RU.