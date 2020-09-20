Курганских чиновников при сокращении ничего не спасет Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганские чиновники, которые прошли в кадровый резерв и губернаторскую сотню, наравне со всеми могут попасть под сокращение. Статус, полученный в результате конкурсного отбора, не поможет сохранить работу в случае кадровых ротаций. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной и внутренней политики областного правительства.

«Категории работников, пользующиеся преимущественным правом на оставление на работе при сокращении штата, определены Трудовым кодексом РФ. Исключение для лиц, состоящих в кадровом резерве, законодательством не предусмотрены», — говорится в правительственном ответе на запрос.

Пока изменение структуры чиновников правительства и аппарата не предусмотрено. При этом сокращения заранее не планируют, они «осуществляются при наличии объективных потребностей организации госуправления». Сейчас из кадрового и губернаторского резервов в правительство и аппарат трудоустроены 16 человек. Еще шесть человек приняты на вакантные должности в госучреждения.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков раскрыл требования к своей команде. Он уточнил, что «запрос на людей, способных не только болтать, выпячивая себя, или не спать на ходу, огромный». По данным на конец 2019 года, из губернаторского резерва получили назначения 32 человека. Трое из них работают в руководстве регионального правительства, еще трое — главами администраций. Кто именно из чиновников устроился на работу благодаря резерву, Шумков раскрывать не стал.