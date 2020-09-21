Назван лучший способ просыпаться осенью

Осенью человеку сложнее проснуться из-за недостатка солнечного света Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Утренняя зарядка — это самый действенный способ проснуться в осенний и зимний период. Об этом заявил врач-сомнолог Михаил Полуэктов.

«Наиболее действенным подходом будет проведение комплекса физических упражнений. Ведь физическая активность тоже является переключателем состояния организма с сонного на бодрствующий», — рассказал специалист «Ридусу».

Полуэктов объяснил, что с наступлением осени человеку сложнее проснуться утром из-за недостатка солнечного света. В домашних условиях его невозможно заменить искусственными источникам света. Поэтому остаются только физические упражнения после пробуждения, говорит врач. Кроме того, физкультура и прогулки помогают перестать заедать тревогу и стресс.