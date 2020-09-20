Свердловчане не могут поставить прививку от гриппа

В поликлиниках записываются на прививку на месяц вперед Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Свердловской области не имеют возможности привиться от гриппа. В больницах региона наблюдается дефицит, а местами и полное отсутствие вакцин, сообщили URA.RU в медицинских учреждениях. При этом в России идет активная пропагандистская компания о необходимости прививаться от гриппа, особенно на фоне эпидемии коронавируса.

Например, в ЦГБ № 7 Екатеринбурга сегодня, 21 сентября, выдают талоны на прививку на 26 октября — вакцина в дефиците. В Кировград с почти двадцатитысячным населением поступило всего 490 вакцин, из них 450 — на детей, сообщили в администрации города. Во многих частных медицинских центрах Екатеринбурга привиться от гриппа невозможно даже за деньги. «Большая часть поступающих вакцин уходит в государственные поликлиники. Иногда по блату нам присылают 3-5 вакцин в день. Такая же ситуация была с прививками от клещевого энцефалита — широкая рекламная компания, а вакцин поступило мало. На сегодня даже в аптеках вообще нет вакцин», — рассказали в одной частных клиник города.

В министерстве здравоохранения Свердловской области объяснили, что временные трудности вызваны задержками поставок вакцин из федерального центра. «Где-то есть вакцины, где-то нет — это нормально. Заявки в министерство здравоохранения России мы отправили. Но поставки идут по федеральной программе, и мы пока не знаем даты, когда поступит новая партия вакцины. На сегодняшний день в Свердловской области поставили прививку от гриппа 28% граждан от числа подлежащих вакцинации, что в цифрах составляет 763914 человек», — сообщил URA.RU пресс-секретарь министерства здравоохранения Свердловской области Константин Шестаков.

Прививочная компания началась в Свердловской области 24 августа. Ранее URA.RU писало, что вакцинация будет проводиться по особым спискам.