В аптеках РФ появился препарат от коронавируса за 12 тысяч рублей. Его польза не доказана

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Разное. Курган, жилой дом, аптека
На первом этапе лекарство получат около 10 тысяч аптек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Российское лекарство от коронавируса «Арепливир», которое стоит 12 320 рублей за пачку, поступило в московские аптеки. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить [лекарство] в пятницу, уже в субботу торговали», — сообщил он ТАСС. Он уточнил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. Ожидается, что на первом этапе продаж лекарство получат около 10 тысяч из 60 тысяч аптек по России.

«Арепливир» создали на основе японского препарата «Фавипиравир», передает RT. Минздрав РФ одобрил лекарство еще в июне, но его использовали только для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило применять препарат амбулаторно. Однако эффективность «Арепливира» до сих пор не доказана, предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, российский препарат от COVID-19 вызывает серьезные проблемы у беременных. А данных о безопасности для детей и стариков вообще нет. Экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко показалось странным, что сначала раскрыли цену лекарства, но не указали другие характеристики, пишет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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