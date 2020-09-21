На первом этапе лекарство получат около 10 тысяч аптек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российское лекарство от коронавируса «Арепливир», которое стоит 12 320 рублей за пачку, поступило в московские аптеки. Об этом заявил генеральный директор компании-производителя «Промомед» Андрей Младенцев.

«Сегодня первый официальный день продаж. Но те аптечные сети, которые успели купить [лекарство] в пятницу, уже в субботу торговали», — сообщил он ТАСС. Он уточнил, что препарат заказали практически все крупные аптечные сети и дистрибьюторы. Ожидается, что на первом этапе продаж лекарство получат около 10 тысяч из 60 тысяч аптек по России.

«Арепливир» создали на основе японского препарата «Фавипиравир», передает RT. Минздрав РФ одобрил лекарство еще в июне, но его использовали только для лечения пациентов в стационарах. На прошлой неделе ведомство разрешило применять препарат амбулаторно. Однако эффективность «Арепливира» до сих пор не доказана, предупредил вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, российский препарат от COVID-19 вызывает серьезные проблемы у беременных. А данных о безопасности для детей и стариков вообще нет. Экс-главе Роспотребнадзора Геннадию Онищенко показалось странным, что сначала раскрыли цену лекарства, но не указали другие характеристики, пишет « Царьград ».