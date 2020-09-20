В Кургане возобновили объединение детских садов

В Кургане объединяют еще шесть детских садов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Объединение школ и детсадов в Курганской области

Шесть детских садов в центре Кургана попадут под оптимизацию до конца года. В результате три из них лишатся статуса самостоятельного юридического лица, а заведующих сократят. Постановления о реорганизации опубликованы на официальном сайте муниципалитета.

«Реорганизовать муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение „Центр развития ребенка — детский сад №115“ в форме присоединения к нему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения „Детский сад общеразвивающего вида №61“», — говорится в одном из постановлений. Объединение требуется завершить до 31 декабря.

В этот же срок планируют объединить детсад №100 с детсадом №87 и детсад №1 с детсадом №92. К 1 октября заведующих детсадами официально предупредят об увольнении. К этой же дате они должны оповестить своих сотрудников о сокращении или об изменении условий трудового договора.

Предыдущая волна оптимизации школ и детсадов Кургана завершилась в начале года. В мэрии объясняли, что основная цель — уменьшить неэффективные расходы. Власти заявляли, что сократят только директоров школ, заведующих детсадами, их заместителей по административно-хозяйственной части, а педагогических работников сокращать не будут. В целом по Курганской области на предыдущем этапе оптимизировали несколько десятков учебных заведений.

В настоящее время в Кургане уже объединяют детские сады №129 и №116. Этот процесс должны завершить к 1 ноября. Также под оптимизацию попали школы №9 и №28 и ряд других.