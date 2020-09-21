Пользователи соцсетей считают, что безработные родители перестанут искать работу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пользователи социальных сетей считают несправедливым предложение сделать ежемесячное пособие для безработных родителей с детьми бессрочным. Некоторые юзеры уверены, что если инициативу одобрят, то родители перестанут работать.

С предложением о бессрочных пособиях для безработных родителей выступила Федерация независимых профсоюзов России. В период пандемии россиянам с детьми, потерявшим работу, выплачивается по три тысячи рублей. Эту сумму предлагают увеличить и выплачивать на постоянной основе.

«Можно, я уволюсь и буду получать пособия?! Высыпаться, проводить время с детьми и вообще жить в своё удовольствие», — пожаловалась во «ВКонтакте» Александра. «Они [безработные родители] тогда и работу искать не будут», — поддержала ее Светлана. «Нафиг работать, пусть дети кормят», — подытожил Юрий.

Были и те, кто предложил другое решение проблемы. «Все пособия в России нужно отменить, в том числе и на детей, а сделать достойными пенсии и зарплаты: не 12-15 тысяч рублей в месяц как сейчас, а хотя бы 20-25», — считает пользователь Дмитрий.

Читатели URA.RU также возмущены предложением Федерации независимых профсоюзов России. Они уверены, что некоторые не будут работать вообще либо устроятся на «серую» зарплату.

скриншот URA.RU

скриншот URA.RU