20 сентября 2020
19 сентября 2020
18 сентября 2020

Жителей курганского города по ночам оставляют без воды

© Служба новостей «URA.RU»
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В Катайске ночью без воды остаются жильцы верхних этажей домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители администрации Катайского района (Курганская область) объяснили, почему у жителей Катайска ночью пропадает вода. Они связали это с попыткой сохранить изношенные сети. Об этом представителей местных властей написали в соцсетях.

«В городе существует проблема отсутствия в ночное время воды на верхних этажах многоквартирных домов», — обратились представители администрации к жителям. Местные власти объяснили, что для сохранения изношенных сетей отключают ночью дополнительные насосы, которые повышают давление. В администрации извинились за неудобства и попросили иметь небольшой запас воды на ночь.

Местные жители в комментариях сообщили, что ночью пропадает вода и на первых этажах. «В некоторых домах, действительно, ночью вода отсутствует и на нижних этажах», — ответили в администрации. Некоторые жители написали, что у них отключают воду и днем, но в администрации ответили, что в это время подают воду в городе в полном объеме.

У городских властей хватает средств только на текущее содержание водопровода. Чтобы реконструировать систему водоснабжения Катайска, местные власти пытаются получить поддержку регионального правительства и включить проект реконструкции в федеральную программу.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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