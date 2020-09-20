Вслед за снегом в Челябинскую область придут заморозки

Некоторым районам Южного Урала сулят вполне зимние температуры Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вслед за первым снегом, выпавшим в Челябинской области в ночь на 21 сентября, регион ожидает понижение температуры ниже нуля. Об этом предупредили челябинцев синоптики.

«Ночью и утром 22 сентября местами в области ожидаются заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус трех градусов», — говорится в предупреждении Челябинского ЦГМС. Похолодание будет сопровождаться дождями, которые в горных районах периодически будут сменяться мокрым снегом. На дорогах и участке федеральной трассы М-5 «Урал», проходящей в горнозаводской зоне Челябинской области, утром возможна гололедица.

Ближайшие трое суток — по 24 сентября — днем температура не будет подниматься выше 9-14 градусов. Ночью будет холодать до 3-8 градусов. К выходным, как заверяют власти Челябинска, существенно потеплеет — поэтому в областном центре решили повременить с началом отопительного сезона.

Накануне в нескольких районах Южного Урала выпал первый снег, который поспешили запечатлеть на фото местные жители. В некоторых местах он не таял даже в середине дня.