20 сентября 2020
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В Челябинской области выпал первый снег. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Зима «предупредила», что уже не за горами Фото: группа «Новости Верхний Уфалей», в «ВК»

В Челябинской области ночью с 20 на 21 сентября выпал первый снег. Зима на какое-то время пришла в горные районы, жители которых выложили сделанные снимки в соцсетях.

«На Таганай заглянула зима. Надеемся, этот „внеурочный“ визит не затянется. По крайней мере, в прогнозах уже к пятнице „стойкий“ плюс и солнце», — сообщили работники национального парка Таганай. «В Верхнем Уфалее выпал первый снег», — делятся жители города. На обочинах федеральной трассы М-5 «Урал» на перевале Уреньга выпавший снег так и лежит, не успев растаять.

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, в конце недели на Южный Урал вновь придет потепление. Поэтому чиновники не спешат включать отопление в многоквартирных домах. А вот все школы, детсады и прочие социальные учреждения по распоряжению главы города Натальи Котовой должны быть подключены к отоплению уже сегодня.

Так выглядел утром Таганай
Фото: telegram-канал нацпарка «Таганай»
Так начинался снегопад на перевале Уреньга
Фото: группа «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВК»
А так она выглядит сейчас
Фото: группа «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВК»
Так было утром в Верхнем Уфалее
Фото: «Новости Верхнего Уфалея» в «ВК»

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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