Зима «предупредила», что уже не за горами Фото: группа «Новости Верхний Уфалей», в «ВК»

В Челябинской области ночью с 20 на 21 сентября выпал первый снег. Зима на какое-то время пришла в горные районы, жители которых выложили сделанные снимки в соцсетях.

«На Таганай заглянула зима. Надеемся, этот „внеурочный“ визит не затянется. По крайней мере, в прогнозах уже к пятнице „стойкий“ плюс и солнце», — сообщили работники национального парка Таганай. «В Верхнем Уфалее выпал первый снег», — делятся жители города. На обочинах федеральной трассы М-5 «Урал» на перевале Уреньга выпавший снег так и лежит, не успев растаять.

Как сообщили на аппаратном совещании в мэрии Челябинска, в конце недели на Южный Урал вновь придет потепление. Поэтому чиновники не спешат включать отопление в многоквартирных домах. А вот все школы, детсады и прочие социальные учреждения по распоряжению главы города Натальи Котовой должны быть подключены к отоплению уже сегодня.

Так выглядел утром Таганай Фото: telegram-канал нацпарка «Таганай»

Так начинался снегопад на перевале Уреньга Фото: группа «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВК»

А так она выглядит сейчас Фото: группа «Трасса М5 Уфа — Челябинск» в «ВК»

Так было утром в Верхнем Уфалее Фото: «Новости Верхнего Уфалея» в «ВК»