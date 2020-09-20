Делами казачества в ЯНАО будет заниматься правительство

Совещательный орган займется реализацией госполитики в отношении казаков на Ямале Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Исполнение федерального законодательства о российском казачестве в ЯНАО будет заниматься специальная рабочая группа, в которую войдут представители окружного правительства, муниципалитетов, духовенства и самих казаков. Это следует из проекта постановления, опубликованного на сайте правительства ЯНАО.

«Образовать рабочую группу при правительстве Ямало-Ненецкого автономного округа по делам казачества», — говорится в документе. Постановление вступит в силу с 1 октября 2020 года.

В состав рабочей группы войдут замгубернатора Александр Мажаров, начальник управления международной деятельности депсвязей Евгения Барышникова, а также эксперты, заместители департаментов правительства и уполномоченный по правам человека в ЯНАО. По согласованию в рабочую группу могут включаться главы муниципалитетов, главный федеральный инспектор в ЯНАО, окружной военный комиссар и руководители местных казачьих обществ и духовенства.

Рабочая группа будет определять приоритетную госполитику ЯНАО в отношении казачества и заниматься подготовкой нормативных документов. Группа также будет обеспечивать взаимодействие органов государственной власти и местного самоуправления с казачьими обществами и объединениями казачества.

В ЯНАО казачьи общества привлекаются для охраны общественного порядка совместно с правоохранительными органами. В частности, в период всеобщей самоизоляции по коронавирусу казачьи патрули вели на улицах разъяснительную работу среди граждан, а также привлекались к дежурствам на КПП закрытых на карантин населенных пунктов.