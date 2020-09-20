Прежнему руководителю МФЦ не продлили контракт Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский МФЦ может возглавить Анастасия Девятова, советник замгубернатора Олега Чемезова. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве региона.

Анастасия Девятова в аппарате Олега Чемезова занимается аналитикой и оргвопросами. «Я нахожусь в отпуске », — сказал Олег Чемезов. С Анастасией Девятовой связаться не удалось.

Прежний директор МФЦ Наталья Змеева покинула пост после того, как с ней не продлили контракт. По данным источника, знакомого с ситуацией, причиной ухода Змеевой могли стать многочисленные конфликты, которые возникали в ее ведомстве. «К тому же ее считают членом команды бывшего вице-губернатора Владимира Тунгусова», — отметил собеседник агентства. Также одной из причин, по мнению инсайдера, могла стать проваленная Змеевой организация голосования по поправкам к Конституции. Многочисленные жалобы на Змееву звучали и со стороны рядовых сотрудников.