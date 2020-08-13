В свердловском МФЦ руководство присвоило себе премии персонала

Со своей жалобой сотрудники готовы «дойти до Москвы» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники МФЦ Свердловской области жалуются на руководство. В конце 2019 года всем работникам выдали премии 1 160 рублей, однако после того, как деньги поступили на кредитные карты, руководство потребовало обналичить и вернуть их, сообщила URA.RU одна из сотрудниц Нижнетагильского офиса.

«Работники получают копейки, всю пандемию все работали… И с нас еще собрали на жилетки, которые даже не обязательны. Я не хотела сдавать… Так мне позвонила начальник отдела и сказала, что с нее дирекция МФЦ требует деньги со всего отдела!» — рассказала женщина, пояснив, что средства, предположительно направили на закупку жилеток и платков с корпоративной символикой. По ее данным, руководство собрало сумму в 2 миллиона рублей. Сотрудница МФЦ признает, что пресловутые жилетки позже выдали персоналу. Платки до адресатов не дошли.

Сотрудники написали заявление в городскую полицию, однако сотрудники правоохранительных органов отказались возбудить уголовное дело. Между тем, работники МФЦ подозревают руководство в нарушении закона о госзакупках, бухгалтерской дисциплины, нецелевом расходовании бюджетных средств и намерены «дойти до Москвы» со своей жалобой.

В МФЦ обвинения отвергают. «Премии работникам выплачиваются в соответствии с Положением об оплате труда. На пошив жилетов руководство МФЦ деньги не собирало», — заявил URA.RU представитель учреждения.