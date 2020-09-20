СМИ: челябинский олигарх Аристов продает «Ариант»

По данным инсайдеров, Александр Аристов решил «урезать» свой самый известный бизнес Фото: Александр Кондратюк © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Компания «Сибагро» со штаб-квартирой в Томске собирается приобрести мясной бизнес группы компаний «Ариант», принадлежащей челябинскому олигарху Александру Аристову. Об этом сообщают источники в инвестиционных кругах.

«О том, что „Сибагро“ планирует приобретение агрофирмы „Ариант“, рассказал источник, знакомый с ходом переговоров. О готовящейся сделке знает и собеседник в инвестиционных кругах. По словам одного из источников, переговоры могут завершиться до конца года», — пишет «Коммерсант».

Источник URA.RU в «Арианте» сообщил, что сделка в компании не обсуждается. «Впервые слышу о продаже „Арианта“. Если даже такие переговоры ведутся, то только на уровне собственников компаний. Но Александра Михайловича [Аристова] сейчас нет в стране — он улетел на отдых», — сказал ньюсмейкер. В пресс-службе ООО «Сибагро» не ответили на звонок корреспондента URA.RU.

После раздела совместного бизнеса челябинских олигархов Юрия Антипова и Александра Аристова к последнему отошли фирмы, выпускающие продукты, а также сеть магазинов «Ариант». Руководить ими будет его зять Александр Кретов. Он возглавит ООО «Группа компаний „Ариант“» (ГК), которая объединит данные активы. Сейчас идет юридическое оформление ГК, которая будет зарегистрирована в Челябинске.