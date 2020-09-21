Связанная с РПЦ фирма из ЯНАО задолжала сотрудникам миллионы

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Работникам «Юнэрго Сервис» выплатили зарплату только после вмешательства прокуроров Фото: Анна Майорова © URA.RU

Сотрудники ноябрьского филиала фирмы «Юнэрго Сервис», которую контролирует связанная с РПЦ компания «Пересвет-групп», два месяца не получали зарплату. Общий размер долга составил более 4,6 млн рублей. К такому выводу по итогам проверки пришла прокуратура ЯНАО.

«Установлено, что 140 работникам предприятия не выплачена заработная плата за июнь—июль 2020 года. Размер задолженности превысил 4,6 млн рублей», — рассказали в пресс-службе окружной прокуратуры. В отношении «Юнэрго Сервис» возбуждены два административных дела о нарушении трудового законодательства, фирма оштрафована на 81 тысячу рублей. От ее директора Владимира Багурова прокурор Ноябрьска потребовал устранить нарушения.

Получить комментарий представителей «Юнэрго Сервис» и Багурова к моменту публикации URA.RU не удалось. Известный номер компании оказался отключен.

Компания «Юнэрго Сервис» предоставляет услуги в области добычи нефти и газа. 75% фирмы контролирует «Пересвет-групп», аффилированная с Русской православной церковью. В январе 2019 года «Юнэрго Сервис» оказалась в центре скандала, когда не трудоустроила порядка ста работников компании «Ямал Альянс», уволенных при реогранизации предприятия. А в начале 2020 года фирму уличили в невыплате 16 млн рублей зарплаты 174 сотрудникам.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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