20 сентября 2020
19 сентября 2020

Единороссы перенесли дату праймериз в гордуму Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание регионального политсовета Единой России. Екатеринбург, праймериз, выборы, партия единая россия, голосование
Дата предварительного голосования перенесена из-за полиции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловское отделение «Единой России» внезапно перенесло дату проведения праймериз на довыборах в гордуму Екатеринбурга с 22 сентября на более поздний срок. Зампред регионального исполкома Максим Бестфатер в беседе с URA.RUобъяснил решение процессуальной необходимостью.

«Не все кандидаты смогли представить, к примеру, справку из полиции об отсутствии судимости, у полиции есть свои процессуальные сроки. Точно новую дату праймериз я пока назвать затрудняюсь, но затягивать не будем», — заявил Бестфатер. Он уточнил, что списки кандидатов менять не будут. Процедура получения справки из ГУ МВД может занять до 30 дней. Источник в реготделении сообщил, что праймериз пройдут, вероятнее всего, 25 сентября.

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Как писало URA.RU, на мандаты депутатов гордумы готовятся претендовать в избирательном округе №3 (Верх-Исетский район):

• Шерстобитов Андрей Сергеевич;

• Рубцов Игорь Владимирович;

• Шамов Сергей Алексеевич;

• Швалев Антон Александрович.

В избирательном округе №9 (Ленинский район):

• Гавриленко Александр Константинович;

• Козлова Ольга Петровна;

• Рябцев Александр Игоревич;

• Урусов Юрий Владимирович;

• Чачин Виталий Витальевич.

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