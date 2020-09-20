Единороссы перенесли дату праймериз в гордуму Екатеринбурга

Свердловское отделение «Единой России» внезапно перенесло дату проведения праймериз на довыборах в гордуму Екатеринбурга с 22 сентября на более поздний срок. Зампред регионального исполкома Максим Бестфатер в беседе с URA.RUобъяснил решение процессуальной необходимостью.
«Не все кандидаты смогли представить, к примеру, справку из полиции об отсутствии судимости, у полиции есть свои процессуальные сроки. Точно новую дату праймериз я пока назвать затрудняюсь, но затягивать не будем», — заявил Бестфатер. Он уточнил, что списки кандидатов менять не будут. Процедура получения справки из ГУ МВД может занять до 30 дней. Источник в реготделении сообщил, что праймериз пройдут, вероятнее всего, 25 сентября.
Как писало URA.RU, на мандаты депутатов гордумы готовятся претендовать в избирательном округе №3 (Верх-Исетский район):
• Шерстобитов Андрей Сергеевич;
• Рубцов Игорь Владимирович;
• Шамов Сергей Алексеевич;
• Швалев Антон Александрович.
В избирательном округе №9 (Ленинский район):
• Гавриленко Александр Константинович;
• Козлова Ольга Петровна;
• Рябцев Александр Игоревич;
• Урусов Юрий Владимирович;
• Чачин Виталий Витальевич.
Подписывайтесь на URA.RU в