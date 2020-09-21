Режиссер Попогребский разбил голову. ВИДЕО

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Парад новой техники на центральной площади. Курган, скорая помощь, мед работники, фельдшеры
Бригада скорой помощи помогла Алексею Попогребскому добраться до больницы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

СМИ опубликовали видео, на котором кинорежиссер и сценарист Алексей Попогребский запечатлен с перебинтованной головой. На кадрах видно, что весь затылок деятеля искусства в крови.

«Врачи забирают знаменитость с места происшествия — ему уже оказана первая помощь, но видно, как рана кровоточит», — передает «Пятый канал». Ранее сообщалось, что Попогребский попал в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга. Он объяснил врачам, что упал, когда был в нетрезвом состоянии.

Однако режиссер опроверг информацию о своей госпитализации. По его словам, он ездил в больницу, чтобы наложить швы, а сейчас уже находится дома.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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