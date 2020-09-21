Врач Дубровского не попадет в челябинское заксобрание

При Борисе Дубровском (в центре) Давид Альтман стал депутатом ЗСО и почетным гражданином Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Главврач челябинской областной клинической больницы Давид Альтман откажется от мандата депутата Заксобрания региона. Вместо него депутатом ЗСО станет директор ООО «ММК-Индустриальный парк» Владимир Дремов, сообщил URA.RU источник в местном отделении «Единой России».

«Альтман не идет в ЗСО нового созыва. Он решил сосредоточиться на основной работе — в областной больнице. Так как Альтман избирался по спискам, то мандат передается следующему кандидату в списке — Владимиру Дремову», — заверил инсайдер.

Альтман не стал ни опровергать, ни подтверждать информацию. «Мне об этом ничего неизвестно, поэтому не могу прокомментировать. Могу лишь сказать, что меня пригласили получить удостоверение депутата ЗСО», — заверил он корреспондента URA.RU. Связаться с Дремовым не удалось.

Давид Альтман считался близким к экс-губернатору Борису Дубровскому человеком. При нем главврач облбольницы впервые избрался в ЗСО и стал почетным гражданином Челябинской области. В кулуарах Альтмана называли чуть ли не личным врачом Дубровского.