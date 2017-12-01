Челябинские единороссы решили, кому отдадут вакантный мандат Заксобрания

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» 1 декабря, в пятницу, единогласно проголосовал за то, чтобы вакантный мандат депутата Заксобрания достался главврачу областной больницы Дмитрию Альтману. Это решение будет передано в облизбирком, который примет постановление в течение десяти дней.
Кресло депутата Законодательного собрания Челябинской области освободилось после того, как Владимир Ушаков 30 ноября сложил с себя полномочия. В 2015 году Ушаков избрался в ЗСО по спискам «Единой России» от Троицка и Троицкого района. В территориальной группе, от которой баллотировался Ушаков, следующим в списке значится начальник городского архива Троицка Валерий Гриценко. Но он отказался от притязаний на мандат. В «ЕР» решили передать мандат главврачу областной больницы Дмитрию Альтману, который участвовал в выборах ЗСО по спискам партии в Советском районе.
После заседания президиума началось заседание регионального политсовета «ЕР». В 14 часов начнется областная конференция «Единой России». Состоится ротация политсовета, и будут избраны делегаты на съезд «ЕР» в Москве.
Владимир Ушаков 1 декабря был назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства региона.