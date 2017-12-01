{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Чиновникам отменили Новый год. На форуме Кудрина озвучат программу президента. Юля Михалкова идет в Думу Екатеринбурга
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 58,58
Динамика за 2 недели
Евро 69,52
Динамика за 2 недели
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
01 декабря 2017
30 ноября 2017
29 ноября 2017
Главные новости Челябинской области
13:42  01 декабря 2017 0

Челябинские единороссы решили, кому отдадут вакантный мандат Заксобрания

Баскетбол. Челябинск, альтман дмитрий
Дмитрий Альтман станет депутатом ЗаксобранияФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Президиум челябинского регионального политсовета «Единой России» 1 декабря, в пятницу, единогласно проголосовал за то, чтобы вакантный мандат депутата Заксобрания достался главврачу областной больницы Дмитрию Альтману. Это решение будет передано в облизбирком, который примет постановление в течение десяти дней.

Кресло депутата Законодательного собрания Челябинской области освободилось после того, как Владимир Ушаков 30 ноября сложил с себя полномочия. В 2015 году Ушаков избрался в ЗСО по спискам «Единой России» от Троицка и Троицкого района. В территориальной группе, от которой баллотировался Ушаков, следующим в списке значится начальник городского архива Троицка Валерий Гриценко. Но он отказался от притязаний на мандат. В «ЕР» решили передать мандат главврачу областной больницы Дмитрию Альтману, который участвовал в выборах ЗСО по спискам партии в Советском районе.

После заседания президиума началось заседание регионального политсовета «ЕР». В 14 часов начнется областная конференция «Единой России». Состоится ротация политсовета, и будут избраны делегаты на съезд «ЕР» в Москве.

Владимир Ушаков 1 декабря был назначен исполняющим обязанности первого заместителя министра строительства региона.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}} Версия для печати

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров