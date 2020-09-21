Охотники утверждают, что медведь умер из-за отравления рыбой Фото: pixabay.com

новость из сюжета Вспышка смертельной болезни в Тюменской области

На берегу тюменского озера Андреевское, карась из которого стал причиной вспышки смертельно опасной гаффской болезни, охотники наткнулись на мертвого медведя. Они считают, что животное стало жертвой отравления опасной рыбой. Видео, на котором охотники зафиксировали смерть медведя, имеется в распоряжении URA.RU.

«Этот медведь умер не от старости и не от ранения — в этих случаях тело было бы расслаблено. А здесь видно, что у животного перед смертью были судороги. Никаких ран у него нет», — рассказали охотники агентству. И отметили, что на озере замечены мертвые утки, а летом они находили погибших птиц на всей прибрежной территории. «Мы боимся экологической катастрофы на этой территории — от мертвого озера может погибнуть все живое в округе», — переживают охотники. Агентство направило официальный запрос в управление Роспотребнадзора Тюменской области в связи с данной ситуацией.

Озеро Андреевское уже год закрыто для рыбалки — после вспышки в поселении Ачиры гаффской болезни, вызывающей паралич и отказ работы внутренних органов. Пробы из водоема подтвердили, что причиной заболевания стал токсин в местных карасях. От опасной рыбы пострадало 11 человек — два из них весной 2020 года. В июле URA.RU сообщило, что на озере Андреевском заметили массовую гибель рыбы. После этого прокуратура Тюменской области начала проверку на соблюдение природоохранного законодательства в данном районе.